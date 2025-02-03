Столкнется с Землей в 2032 году? Крымский ученый предупредил об опасном астероиде

В декабре 2032 года на Землю может упасть опасный астероид 2024 YR4. Но даже в случае столкновения с нашей планетой, катастрофы глобального масштаба можно не бояться. Об этом беседе с корреспондентом «Крымской газеты» заявил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.
«Полоса возможного падения проходит от Панамского перешейка через Атлантический океан в Африку, далее — по югу Красного моря в Индийский океан и заканчивается в районе Индии», — подчеркнул ученый.
Таким образом, территория России даже в случае столкновения астероида с Землей, скорее всего, не пострадает. Сергей Назаров также отметил, что вероятность падения небесного тела на планету невысокая.