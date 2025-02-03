Столкнется с Землей в 2032 году? Крымский ученый предупредил об опасном астероиде

В декабре 2032 года на Землю может упасть опасный астероид 2024 YR4. Но даже в случае столкновения с нашей планетой, катастрофы глобального масштаба можно не бояться. Об этом беседе с корреспондентом «Крымской газеты» заявил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.