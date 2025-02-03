Новая неделя в Ростове началась с нескольких аварий на водопроводных сетях

Новая неделя в Ростове-на-Дону началась с серии аварийных отключений воды. Всего произошло пять порывов, их должны устранить к 17−18 часам вечера 3 февраля. Об этом говорится в телеграм-канале городского департамента ЖКХ и энергетики.
Порывы зафиксировали на 20-й Линии, на улицах Розовой, Содружества, Физкультурной и Сормовской.
Отключение до 17 часов продлится в границах Ченцова до Лекальной, до 17:30 — в границах Зрелищной, Сосновой и в поселке СКВО.
Отключение до 18 часов сохранится на Зорге, Содружества, 339-й Стрелковой Дивизии, Физкультурной, Просвещения, Червоноармейской, Сормовской и Еременко.