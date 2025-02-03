Новая неделя в Ростове началась с нескольких аварий на водопроводных сетях

Новая неделя в Ростове-на-Дону началась с серии аварийных отключений воды. Всего произошло пять порывов, их должны устранить к 17−18 часам вечера 3 февраля. Об этом говорится в телеграм-канале городского департамента ЖКХ и энергетики.