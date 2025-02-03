Глеб Никитин вручил нижегородским ветеранам юбилейные медали «80 лет Победы»

Мероприятие прошло 3 февраля в Корпоративном университете правительства Нижегородской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Юбилейная награда учреждена по указу президента России Владимира Путина. Первыми медали получили 38 нижегородских ветеранов, а всего в регионе их вручат около 6,5 тысячи человек. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, вручая награды, отметил, что медали — это лишь малый знак благодарности за подвиг, который совершили ветераны.
«В годы военного лихолетья многие из вас были подростками или совсем детьми. Кто-то уходил на фронт, только закончив школу, кто-то работал в тылу, пережил ужасы блокады, концлагерей. Но вас всех объединяет несгибаемый дух. Вы не только выстояли, но и помогли спасти других, а после войны подняли страну из руин», — обратился к ветеранам глава региона.
Глеб Никитин подчеркнул, что сохранение исторической правды — заслуга самих ветеранов, которые продолжают делиться своими воспоминаниями.
«Во многом именно благодаря вам молодежь знает правду о войне, уважает историю и понимает, кому обязана своей жизнью», — отметил губернатор.
Он также напомнил, что 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества. По его словам, этот праздник в первую очередь посвящен ветеранам Великой Отечественной войны.
«Никто не забыт, ничто не забыто. Вы — настоящее достояние страны и Нижегородской области. Низкий вам поклон! Крепкого здоровья, жизненных сил, заботы близких и мирного неба над головой!» — пожелал Глеб Никитин.
В рамках мероприятия перед ветеранами выступили школьники — участники проекта «Уроки с путешествием». В прошлом году они посетили Волгоград, изучая историю Сталинградской битвы. «Спасибо вам за мирное небо над головой!» — сказали ребята, обращаясь к ветеранам. После официальной части состоялось праздничное чаепитие, в ходе которого звучали песни военных лет в исполнении Нижегородского губернского оркестра. Ветераны делились своими воспоминаниями. Участник и инвалид Великой Отечественной войны Евгений Макаров отметил, что испытывает гордость, получая эту награду в родном городе, откуда когда-то уходил на фронт и дошел до Берлина. Житель блокадного Ленинграда Владимир Журавлев рассказал, как в детстве родители делали ему соску из блокадного хлеба, размачивая его водой и заворачивая в холщевину. Труженица тыла Нина Соколова вспомнила, как в 11 лет пережила бомбежки Горького, помогала раненым в госпитале, выступала перед бойцами с концертами, писала письма их родным.
«Эта медаль для меня — очень важная награда. Спасибо, что нас не забывают», — сказала она, поблагодарив правительство региона за внимание и поддержку.