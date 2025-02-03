Глеб Никитин вручил нижегородским ветеранам юбилейные медали «80 лет Победы»

В рамках мероприятия перед ветеранами выступили школьники — участники проекта «Уроки с путешествием». В прошлом году они посетили Волгоград, изучая историю Сталинградской битвы. «Спасибо вам за мирное небо над головой!» — сказали ребята, обращаясь к ветеранам. После официальной части состоялось праздничное чаепитие, в ходе которого звучали песни военных лет в исполнении Нижегородского губернского оркестра. Ветераны делились своими воспоминаниями. Участник и инвалид Великой Отечественной войны Евгений Макаров отметил, что испытывает гордость, получая эту награду в родном городе, откуда когда-то уходил на фронт и дошел до Берлина. Житель блокадного Ленинграда Владимир Журавлев рассказал, как в детстве родители делали ему соску из блокадного хлеба, размачивая его водой и заворачивая в холщевину. Труженица тыла Нина Соколова вспомнила, как в 11 лет пережила бомбежки Горького, помогала раненым в госпитале, выступала перед бойцами с концертами, писала письма их родным.