Получивший травму игрок «Салавата Юлаева» проведет матч в Уфе в качестве тренера

В Уфе пройдет матч между «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом». Получивший травму во время игры с «Авангардом» Григорий Панин проведет матч на тренерском мостике. Об этом рассказали в пресс-службе уфимского ХК.
— Капитан команды будет помогать тренерскому штабу Виктора Козлова и встанет на тренерский мостик, — говорится в сообщении.
Напомним, Панин во время игры в Омске сломал ребро. Травму защитник СЮ получил после того, как неудачно столкнулся с нападающим «Авангарда» Джованни Фьоре.
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