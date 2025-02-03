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Получивший травму игрок «Салавата Юлаева» проведет матч в Уфе в качестве тренера

Григорий Панин матч против «Металлурга» в Уфе проведёт на тренерском мостике.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе пройдет матч между «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом». Получивший травму во время игры с «Авангардом» Григорий Панин проведет матч на тренерском мостике. Об этом рассказали в пресс-службе уфимского ХК.

— Капитан команды будет помогать тренерскому штабу Виктора Козлова и встанет на тренерский мостик, — говорится в сообщении.

Напомним, Панин во время игры в Омске сломал ребро. Травму защитник СЮ получил после того, как неудачно столкнулся с нападающим «Авангарда» Джованни Фьоре.

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