Эксперт Елфимов: «глубокое исследование» не сделает ChatGPT автором открытия

Ранее американская компания OpenAI объявила о запуске в чат-боте ChatGPT новой функции, которая позволяет обобщать значительные объемы доступной в сети информации и выполнять сложные исследовательские задачи. Программа Deep Research на основе готовящейся к выпуску модели o3. Она помогает ChatGPT «находить, анализировать и обобщать сотни онлайн-источников, чтобы создать полноценный доклад на уровне исследователя-аналитика». Как отмечают в OpenAI, новая функция будет полезна тем, кто занимается «интенсивным умственном трудом в таких сферах как финансы, наука, политическое управление, инженерное дело», а также может выступать ассистентом при покупке товаров, чтобы потенциальный покупатель мог сравнить доступные на рынке опции.