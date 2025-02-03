Эксперт Елфимов: «глубокое исследование» не сделает ChatGPT автором открытия

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Новая функция ChatGPT для анализа и обобщения источников данных Deep Research пока не способна сама по себе делать открытия в науке и других областях, ее эффективность зависит от компетенций пользователя. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор компании «Инвенторус», эксперт рынка Национальной технологической инициативы SafeNet Евгений Елфимов.
Эксперт указал на то, что Deep Research позволяет создавать «полноценные отчеты на уровне аналитика начального уровня». От базовых функций американского чат-бота ChatGPT программа Deep Research отличается возможностью работы в автономном режиме: модель сама определяет список основных источников, изучает и перепроверяет их в интернете, просматривая сайты и документы. Нечто похожее, по мнению Елфимова, демонстрирует китайская модель DeepSeek, которая также самостоятельно уточняет данные в сети и пытается «рассуждать» о сути запроса, «чтобы показать максимально релевантный ответ».
«Безусловно, это не позволит сделать открытие, поскольку все существующие сегодня ИИ не обладают возможностью создать нечто принципиально новое. Они представляют собой своего рода “стохастического попугая”, задачей которого является угадывание правильного ответа на основе собранных данных. Так что успешность использования таких ИИ в значительной степени определяется навыками оператора», — сказал он в беседе с ТАСС.
Глава отдела исследований в области ИИ дирекции разработки и развития цифровой платформы Университета-2035 Ярослав Селиверстов в свою очередь отметил высокий уровень обработки данных у новой функции от OpenAI. Однако «мышление» нейросети по-прежнему остается «имитацией, лишенной сознания и глубокого понимания контекста, которые свойственны человеку», считает он.
«Deep Research может выявлять неочевидные связи в данных, но настоящие открытия требуют формирования гипотез, экспериментов и креативности, которые пока недоступны ИИ. Поэтому представленное решение остается инструментом поддержки, а не самостоятельным исследователем», — заключил Селиверстов.
«Продвинутый гуглинг».
Ранее американская компания OpenAI объявила о запуске в чат-боте ChatGPT новой функции, которая позволяет обобщать значительные объемы доступной в сети информации и выполнять сложные исследовательские задачи. Программа Deep Research на основе готовящейся к выпуску модели o3. Она помогает ChatGPT «находить, анализировать и обобщать сотни онлайн-источников, чтобы создать полноценный доклад на уровне исследователя-аналитика». Как отмечают в OpenAI, новая функция будет полезна тем, кто занимается «интенсивным умственном трудом в таких сферах как финансы, наука, политическое управление, инженерное дело», а также может выступать ассистентом при покупке товаров, чтобы потенциальный покупатель мог сравнить доступные на рынке опции.
Гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов в разговоре с ТАСС описал работу Deep Research как «продвинутый гуглинг», который позволяет экономить время на поиске в сети и получать выжимку данных, соответствующую определенному запросу.
«Однако никто не гарантирует, что полученные данные будут исчерпывающими. Часто нейросети не справляются с задачей, когда надо “копать вглубь”, — пояснил он, указав также на риск того, что модель при анализе сайта может не считать самые нужные данные.
«Важность новой функции заключается в том, что ранее, чтобы получить такой результат, необходимо было несколько раз формировать запросы, адресованные разным подмоделям, а сейчас модель формирует полный ответ сама, делая это лучше, чем прежде», — заключил Аверьянов.