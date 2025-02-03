Запрет выхода на лед в Петербурге продлили до 27 февраля

В Петербурге почти весь январь стояла аномально теплая погода. В связи с этим лед на водоемах не окреп, и едва ли выдержит человека, не то чтобы транспортное средство. Поэтому запрет выхода и выезда на ледовое покрытие Финского залива был продлен до 27 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.