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Запрет выхода на лед в Петербурге продлили до 27 февраля

Запрет распространяется на все водоемы в городе и Финский залив.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге почти весь январь стояла аномально теплая погода. В связи с этим лед на водоемах не окреп, и едва ли выдержит человека, не то чтобы транспортное средство. Поэтому запрет выхода и выезда на ледовое покрытие Финского залива был продлен до 27 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

— Напоминаем, что сейчас в городе нельзя выходить на лед. Рекомендуем рассказать об опасности игр на льду детям, не оставлять их без присмотра, — добавили в ведомстве.

Отметим, что на лед Финского залива можно будет выходить с 27 февраля до 17 марта, но, конечно, если погода не подведет, и запрет вновь не продлят. После этого, до 14 апреля, ограничение вновь начнет действовать. Кстати, запрет выхода на лед водоемов на территории Северной столицы продолжает действовать также до 14 апреля.

МЧС