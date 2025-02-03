Коммунальщики вернули воду в часть домов воронежцев

После аварии на водопроводе в Коминтерновском районе специалисты «Росводоканала» переключили часть абонентов на альтернативную линию водоснабжения.
В результате этого холодное водоснабжение восстановлено в следующих домах Северного района:
Бульвар Победы: 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 45а, 47, 49, 49а, 51, 51а.
Улица Антонова-Овсеенко: 19, 21, 23, 23а, 25а.
Улица Владимира Невского: 13, 13Б, 13 Г, 13 В, 15, 15А, 17, 17Б, 17а.
Улица Генерала Лизюкова: 66, 66А, 70, 70а, 72, 72а, 74, 76, 76а, 78, 80, 80/1, 97, 97а, 99, 101, 103, 105.
Улица Хользунова: 116, 118, 120, 122.