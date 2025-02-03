В Архангельске молодые ученые из разных регионов изучат загрязнения снега

АРХАНГЕЛЬСК, 3 февраля. /ТАСС/. Участники Зимней школы плавучих университетов в Архангельске изучат, какие загрязнители есть в арктическом снеге, научатся определять микропластик в донных отложениях и познакомятся с флорой и фауной Арктики, передает корреспондент ТАСС.
Зимняя школа, которая открылась в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ), включает два трека — биоразнообразие Арктики и Субарктики и загрязнители арктического региона. В Архангельск приехали 36 студентов и аспирантов из 10 городов, причем не только арктических.
«В течение трех дней наши ребята, студенты, аспиранты из 10 городов России, всего 36 человек, будут знакомиться с самыми ключевыми моментами, которые касаются представления о флоре и фауне арктического и субарктического регионов. По треку “Загрязнители…” будет большой практический блок, на практике ребята будут изучать, как можно проанализировать различные объекты окружающей среды, например, снега, на наличие тяжелых металлов, органических загрязнителей и микропластика, — рассказал ТАСС руководитель экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ) САФУ Александр Сабуров. — У нас был серьезный конкурс, около пяти человек на место, были отобраны 36 участников, которые приехали из Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Казани, Рязани, Апатитов».
Планируется, что эта школа поможет выявить наиболее заинтересованных студентов, готовых для участия в арктических экспедициях. Екатерина Голубева учится на втором курсе магистратуры Российского государственного гидрометеорологического университета, в ходе рейса АПУ в 2024 году она исследовала содержание микропластика в Баренцевом море. Она планирует продолжать исследования, но теперь заняться изучением микропластика в организмах животных. «Я хочу продолжать изучать микропластик, моя магистерская работа связана с загрязнением Баренцева моря. А следующий этап — это аспирантура, нужно более глубокое исследование, и я хочу сейчас изучить биоразнообразие Арктики и совместить мои наработки по микропластику с этим треком, планирую исследовать содержание микропластика в животных, в основном в птицах», — пояснила она ТАСС.
Снег как зеркало воздуха.
Для молодых ученых проводятся теоретические и практические занятия, экскурсии в лаборатории и центры университета. Участники трека по загрязнениям после лекции отобрали пробы снега вокруг здания вуза в разных точках, чтобы выявить различные загрязнители и сравнить их содержание. Для этого они будут использовать оборудование Центра коллективного пользования научным оборудованием (ЦКП НО) «Арктика» САФУ, здесь есть очень чувствительная техника, которая позволяет определить совсем небольшие концентрации различных веществ.
«Снег — это очень интересный объект. По сути, снег — это зеркало атмосферы. Загрязняющие вещества попадают из атмосферы в снег, накапливаются, мы называем это депонирующая матрица, — сказал ТАСС заместитель директора ЦКП “Арктика” Александр Кожевников. — До завтра снег растает, участники будут его исследовать, они будут применять для этого не самый обычный метод — это метод рентгенофлуоресцентной спектроскопии полного внешнего отражения. Он позволяет исследовать прямо каплю воды. Прибор достаточно дорогой, на капле воды определяется много элементов, порядка десяти».
Проект реализуется Министерством науки и высшего образования России в рамках Десятилетия науки и технологий Российской Федерации. Как отметил Сабуров, зимняя школа позволит студентам не только познакомиться с арктическим регионом и получить новые навыки, но и, возможно, выбрать себе наставников в дальнейшей научной работе. «Я учусь на эколога в САФУ, тема моего диплома связана с биоразнообразием Арктики. Я занимаюсь изучением грибов на Соловецком архипелаге, — рассказала ТАСС студентка САФУ Алиса Щетинина. — В школе я хочу узнать биоразнообразие Арктики с других сторон, но не только, еще познакомиться с людьми по разным направлениям, а также узнать больше об организационных процессах, в том числе экспедиций».
Арктический плавучий университет — это совместный проект САФУ и Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС). Экспедиции АПУ проводятся с 2012 года. Участниками рейсов за это время стали более 800 студентов, аспирантов и ученых. Проект вошел в топ-100 достижений России в рамках проекта «Россия — страна достижений».