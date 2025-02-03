В Архангельске молодые ученые из разных регионов изучат загрязнения снега

Планируется, что эта школа поможет выявить наиболее заинтересованных студентов, готовых для участия в арктических экспедициях. Екатерина Голубева учится на втором курсе магистратуры Российского государственного гидрометеорологического университета, в ходе рейса АПУ в 2024 году она исследовала содержание микропластика в Баренцевом море. Она планирует продолжать исследования, но теперь заняться изучением микропластика в организмах животных. «Я хочу продолжать изучать микропластик, моя магистерская работа связана с загрязнением Баренцева моря. А следующий этап — это аспирантура, нужно более глубокое исследование, и я хочу сейчас изучить биоразнообразие Арктики и совместить мои наработки по микропластику с этим треком, планирую исследовать содержание микропластика в животных, в основном в птицах», — пояснила она ТАСС.