Массовые отключения воды проведут в Ростове-на-Дону 4 и 5 февраля

В трех районах Ростова-на-Дону проведут плановое отключение холодной воды. Ресурс в краны не будет поступать в течение суток, предупреждает городской департамент ЖКХ и энергетики.
С 8:30 утра 4 февраля до 8 утра 5 февраля воды не будет на следующих на Красноармейской от Доломановского до Сиверса, на Сиверса от Красноармейской до Приволжского, в переулке Доломановском от Пушкинской до Красноармейской, а также в границах Приволжского — 2-го переулка — Катаева — Филимоновской — Эстонской.
С 8 утра 4 февраля до 4 утра 5 февраля водоснабжения не будет в границах Таганрогской — Малиновского — 1-го Машиностроительного — ж/д путей — Элеваторного.
Новая неделя в Ростове-на-Дону началась с нескольких аварий на водопроводных сетях.