Массовые отключения воды проведут в Ростове-на-Дону 4 и 5 февраля

С 8:30 утра 4 февраля до 8 утра 5 февраля воды не будет на следующих на Красноармейской от Доломановского до Сиверса, на Сиверса от Красноармейской до Приволжского, в переулке Доломановском от Пушкинской до Красноармейской, а также в границах Приволжского — 2-го переулка — Катаева — Филимоновской — Эстонской.