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«Взрыв был очень мощным, травмы серьезные». Врачи сказали о состоянии 6-летнего мальчика и его мамы, выживших после взрыва баллона под Жлобином

Шестилетний мальчик и его мама в тяжелом состоянии после взрыва под Жлобином.

Источник: Комсомольская правда

Медики сообщили о состоянии выживших женщины и шестилетнего ребенка после взрыва баллона в Жлобинском районе, передает БелТА.

Ранее СК сообщил, что двое детей и мужчина погибли от взрыва кислородного баллона во дворе частного дома под Жлобином.

Во время взрыва выжили женщина и шестилетний ребенок. По словам завотделением анестезиологии и реанимации (ожоговых больных с палатами интенсивной терапии) клинической больницы скорой медпомощи Минска Ларисы Золотухиной, состояние мальчика, пострадавшего от взрыва, оценивается как тяжелое.

— Состояние пациента в настоящий момент расценивается как тяжелое, относительно стабильное, — сказала медик.

В больницу ребенка доставили в 06.20 утра из Жлобинской центральной райбольницы. Пострадавшего мальчика везли на реанимобиле в сопровождении врачебной бригады реаниматологов из Гомельской детской облбольницы.

Доктор Золотухина добавила, что мальчик после взрыва остается в сознании, он сам дышит и разговаривает. При этом врачи продолжают выполнять необходимые диагностические и лечебные манипуляции, привлекают консультантов. Специалист БСМП отметила также, что взрыв был очень мощным. У ребенка серьезные травмы, поэтому уже понятно, что потребуются наблюдение и дополнительные методы исследования.

На данный момент у мальчика диагностировали ожоги общий контузионно-коммоционный синдром, ушиб легких, закрытую травму живота, перелом костей левой кисти, обнаруженные инородные тела под кожей на лице и плече частично удалили. Диагноз ребенка пока еще уточняется.

Известно, что выжившая мама мальчика находится в тяжелом состоянии в больнице Жлобина.

А еще СК сообщил, что 11-летний мальчик тяжело трамвирован из-за падения на него футбольных ворот в спортшколе Ошмян: «Тренер не проверил, закреплены ли металлические ворота».