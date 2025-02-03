«Взрыв был очень мощным, травмы серьезные». Врачи сказали о состоянии 6-летнего мальчика и его мамы, выживших после взрыва баллона под Жлобином

Доктор Золотухина добавила, что мальчик после взрыва остается в сознании, он сам дышит и разговаривает. При этом врачи продолжают выполнять необходимые диагностические и лечебные манипуляции, привлекают консультантов. Специалист БСМП отметила также, что взрыв был очень мощным. У ребенка серьезные травмы, поэтому уже понятно, что потребуются наблюдение и дополнительные методы исследования.