Дмитрий Чернышенко анонсировал открытие нижегородского IT-кампуса в 2025 году

В частности, по его данным, уже в этом году планируется открыть жилые корпуса в Нижнем Новгороде, а также объекты в Уфе.
«Реализация проекта будет способствовать достижению национальных целей развития, а также сформирует условия для подготовки высококвалифицированных кадров и создания передовых технологий», — подчеркнул он.
В общей сложности на создание кампусов предусмотрено около 670 млрд рублей, из них 240 млрд — внебюджетные средства.
Современная инфраструктура будет способствовать реализации проектов технологического лидерства, таких как программы «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы».
Председатель федерального правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости комплексного подхода в реализации этих проектов.
«Чтобы наши ребята, конечно, получили прекрасное, блестящее образование и были востребованы нашими предприятиями», — уточнил премьер.
Ранее сообщалось, что IT-кампус «Неймарк» будет представлен тремя научными центрами в Нижнем Новгороде.
Центр искусственного интеллекта включает в себя такие направления как «Микроэлектроника (полный цикл) и телеком» и «Программно-аппаратные комплексы».
Центр информационной безопасности имеет программы обучения по «Искусственному интеллекту и системе поддержки принятия решений» и «Беспилотным технологиям».
Центр микроэлектроники предлагает направления по «Кибербезопасности и защищенному искусственному интеллекту», а также «Интернету вещей и смешанной реальности».
IT-кампус рассчитан на 697902">8 тыс. студентов. В год учреждение собирается выпускать до 2,5 тыс. специалистов высшей квалификации.
Корпуса будут располагаться на двух основных территориях города: на участке нижегородского метромоста, на холме — главный учебный корпус, на втором участке у Нижегородского университета им. Лобачевского — ещё три площадки ИТ-кампуса. Общая площадь — 226,4 тыс. кв. м.