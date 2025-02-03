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Дмитрий Чернышенко анонсировал открытие нижегородского IT-кампуса в 2025 году

Как сообщил в ходе заседания правительства РФ 3 февраля вице-премьер Дмитрий Чернышенко, к 2030 году в стране должны быть созданы 25 современных университетских кампусов мирового уровня, а к 2036 году — до 40.

В частности, по его данным, уже в этом году планируется открыть жилые корпуса в Нижнем Новгороде, а также объекты в Уфе.

«Реализация проекта будет способствовать достижению национальных целей развития, а также сформирует условия для подготовки высококвалифицированных кадров и создания передовых технологий», — подчеркнул он.

В общей сложности на создание кампусов предусмотрено около 670 млрд рублей, из них 240 млрд — внебюджетные средства.

Современная инфраструктура будет способствовать реализации проектов технологического лидерства, таких как программы «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы».

Председатель федерального правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости комплексного подхода в реализации этих проектов.

«Чтобы наши ребята, конечно, получили прекрасное, блестящее образование и были востребованы нашими предприятиями», — уточнил премьер.

Ранее сообщалось, что IT-кампус «Неймарк» будет представлен тремя научными центрами в Нижнем Новгороде.

Центр искусственного интеллекта включает в себя такие направления как «Микроэлектроника (полный цикл) и телеком» и «Программно-аппаратные комплексы».

Центр информационной безопасности имеет программы обучения по «Искусственному интеллекту и системе поддержки принятия решений» и «Беспилотным технологиям».

Центр микроэлектроники предлагает направления по «Кибербезопасности и защищенному искусственному интеллекту», а также «Интернету вещей и смешанной реальности».

IT-кампус рассчитан на 697902">8 тыс. студентов. В год учреждение собирается выпускать до 2,5 тыс. специалистов высшей квалификации.

Корпуса будут располагаться на двух основных территориях города: на участке нижегородского метромоста, на холме — главный учебный корпус, на втором участке у Нижегородского университета им. Лобачевского — ещё три площадки ИТ-кампуса. Общая площадь — 226,4 тыс. кв. м.

образование