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Последние новости к вечеру 3 февраля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 3 февраля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 3 февраля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 3 февраля 2025 года.

В Кремле назвали важную тему в рамках переговоров по Украине

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

Москва считает проведение выборов на Украине важным для будущих переговоров, заявил Дмитрий Песков. По его словам, это необходимо для легитимности украинского руководства и юридической фиксации возможных договоренностей.

ВКС России сбили украинский Су-27

Источник: AP 2024

Минобороны РФ заявило, что истребители ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины. Также ведомство рассказало, что за минувшие сутки ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действия группировки войск «Восток».

Глава федерации бокса ДНР умер после покушения в Москве

Источник: РИА "Новости"

В холле ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы произошел взрыв. Погибли глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян и его охранник.

Азербайджан начал антитеррористическую операцию на границе с РФ

Источник: Reuters

С 3 по 10 февраля Азербайджан проводит на границе с Россией операцию «Граница-щит». Цель — выявление преступных группировок и пресечение незаконного оборота оружия, взрывчаток и др.

Японский премьер извинился за слова чиновников о Курилах

Источник: AP 2024

Сигэру Исиба извинился за слова чиновников о захоронении ядерных отходов на Курилах. Они назвали эту идею «заманчивой» в обмен на «возвращение» Россией островов.