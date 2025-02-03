Последние новости к вечеру 3 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 3 февраля 2025 года.
В Кремле назвали важную тему в рамках переговоров по Украине
Москва считает проведение выборов на Украине важным для будущих переговоров, заявил Дмитрий Песков. По его словам, это необходимо для легитимности украинского руководства и юридической фиксации возможных договоренностей.
ВКС России сбили украинский Су-27
Минобороны РФ заявило, что истребители ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины. Также ведомство рассказало, что за минувшие сутки ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действия группировки войск «Восток».
Глава федерации бокса ДНР умер после покушения в Москве
В холле ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы произошел взрыв. Погибли глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян и его охранник.
Азербайджан начал антитеррористическую операцию на границе с РФ
С 3 по 10 февраля Азербайджан проводит на границе с Россией операцию «Граница-щит». Цель — выявление преступных группировок и пресечение незаконного оборота оружия, взрывчаток и др.
Японский премьер извинился за слова чиновников о Курилах
Сигэру Исиба извинился за слова чиновников о захоронении ядерных отходов на Курилах. Они назвали эту идею «заманчивой» в обмен на «возвращение» Россией островов.