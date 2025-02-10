Будущее хранения и управления данными

Уже сегодня хранение и передача данных являются проблемой. Увеличивается число запросов пользователей на различный контент и вырастает скорость его потребления. Как человечество будет справляться с огромным массивом данных в будущем? Как будет выглядеть его хранилище? Какие футуристичные концепты накопителей данных существуют и что нужно делать сейчас, чтобы важная информация не утекла в сеть. Ответы на эти и другие вопросы — смотрите в интервью с Иваном Линдбергом.