В Ростовской области зафиксировали рост случаев гриппа А и В

Уровень заболеваемости респираторными инфекциями в Ростовской области не превысил пороговых значений с 27 января по 2 февраля, но в этот период произошло увеличение случаев гриппа. Об этом говорится на сайте управления Роспотребнадзора.
— В регионе преобладают вирусы негриппозной этиологии: риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус. При этом еженедельно растет доля находок вирусов гриппа А и В, — сообщают в Роспотребнадзоре.
Жителям Дона советуют уделять внимание здоровью и соблюдать меры профилактики. В частности, нужно регулярно мыть руки с мылом после улицы и по возможности держаться подальше от заболевших, а также от мест массового скопления людей.
При появлении температуры, кашля, насморка, боли в горле и в мышцах нужно как можно скорее обратиться к врачу. Во время кашля следует прикрываться, соблюдая респираторный этикет.