Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области зафиксировали рост случаев гриппа А и В

Заболеваемость гриппом увеличилась в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Уровень заболеваемости респираторными инфекциями в Ростовской области не превысил пороговых значений с 27 января по 2 февраля, но в этот период произошло увеличение случаев гриппа. Об этом говорится на сайте управления Роспотребнадзора.

— В регионе преобладают вирусы негриппозной этиологии: риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус. При этом еженедельно растет доля находок вирусов гриппа А и В, — сообщают в Роспотребнадзоре.

Жителям Дона советуют уделять внимание здоровью и соблюдать меры профилактики. В частности, нужно регулярно мыть руки с мылом после улицы и по возможности держаться подальше от заболевших, а также от мест массового скопления людей.

При появлении температуры, кашля, насморка, боли в горле и в мышцах нужно как можно скорее обратиться к врачу. Во время кашля следует прикрываться, соблюдая респираторный этикет.