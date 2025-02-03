В администрации Ростова проведут прием участников СВО и их семей

В пятницу, 14 февраля, в администрации Ростова-на-Дону проведут прием участников специальной военной операции и членов их семей. Он пройдет в рамках общеобластного тематического дня приема граждан. Об этом сообщают в пресс-службе администрации донской столицы.
Попасть на личный прием можно по предварительной записи, которая ведется до 13 февраля включительно в следующие часы: с понедельника по четверг — с 9:00 до 18:00, а в пятницу — с 9:00 до 17:00. Запись осуществляется по телефонам: 8−863−240−63−86, 8−863−240−91−50, 8−863−240−49−49 и 8−863−240−93−82.
Добавим, личный прием участников спецоперации и членов их семей пройдет 14 февраля с 12:00 до 17:00 в здании администрации Ростова-на-Дону по адресу улица Большая Садовая, 47. Вход в здание — со стороны парка им. М. Горького.