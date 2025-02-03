В Петербурге начали проектирование метро к «Суворовской». Этим займется новая городская компания

О заключении первых контрактов с только созданным проектным предприятием МССС сообщает 3 февраля. Как и предполагала «Фонтанка», один из них — на разработку рабочей документации для строительства зеленой линии до «Каменки», которое вовсю идет.
Второй — на проектную документацию для Красносельско-Калининской линии от «Каретной» в сторону станции «Суворовская».
Этот участок должен продолжить коричневую линию после участка «Казаковская» — «Путиловская» (откроют в 2025 году) и «Путиловская» — «Каретная» (предположительно 2030−2032 годы).
Участок до «Суворовской» уже в адресной инвестпрограмме города, его стоимость превышает 100 млрд.
На нем появятся станции «Лиговский проспект-2», «Знаменская» (пересадка на «Маяковскую») и «Суворовская».
Сдача отнесена за 2030 год. Однако новый выход со станции «Лиговский проспект» хотят открыть в 2028 году, к запуску ВСМ. Впоследствии к нему подключат и станцию «Лиговский проспект-2».
Кроме того, «Метропроект» займется проектированием выходов с «Театральной», которая пока работает на транзит и недоступна для пассажиров.
А также продолжением фиолетовой линии метро. Недавно город расторг контракт на ее проектирование до станции «Шуваловский проспект» с Метрогипротрансом. На фоне этого МССС сообщил о создании собственной дочерней проектной компании «Метропроект».