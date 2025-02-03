Жительница Минска незаконно увеличивала губы клиенткам и может сесть в тюрьму

Жительница Минска пойдет под суд за незаконные процедуры по увеличению губ, рассказали в службе информации по городу Минску.
Так, прокуратура возбудила уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии (ч.1 ст. 233 Уголовного кодекса Беларуси).
Выяснилось, что директор минского предприятия без лицензии оказывала гражданам медуслуги по увеличению губ с использованием гиалуроновой кислоты и ботулинотерапии. На нелегальном увеличении губ клиенткам минчанка заработала 73 тысячи белорусских рублей.
Препараты для процедур фигурантка покупала за наличные, находя поставщиков в мессенджере и не получая от них каких-либо документов, которые бы подтверждали безопасность веществ.
— Клиентами потенциально опасных процедур стали не менее 70 человек, — прокомментировали в прокуратуре.
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