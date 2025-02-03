Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 4 февраля 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Российская, 29 (подъезды 1, 2); Шадринская, 73 (подъезд 2) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Партизанская, 14−26; Косарева, 93, 95; Авиационная, 24−32; Парашютная, 1−27; Электродная, 1−17, 19−54; Дальневосточная, 4 — с 08:00 до 18:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— пр. Победы, 368, 368-А, 368-В, 370, 372, 374; Молдавская, 23, 23-А, 25, 25-А, 25-Б; Комсомольский пр., 89, 89-А, 89-Б, 91-Б — с 09:30 до 17:00.
Отключение газоснабжения:
— Красного Урала, 12 (подъезды 1−8) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Автодорожная, 5-Б — с 10:00 до 17:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Агалакова, 29; Барбюса, 144-В — с 09:00 до 17:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Калмыкова, 12, 14 (подъезды 1, 2), 14-А; Комаровского, 4 — с 09:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— пер. Дачный, 10, 10-А, 10-Б, 10-В, 11, 12, 12-А, 12-Б, 14, 14-Б, 16, 16/1, 18-А, 20, 22; Троицкий тр., 74-А/1, 74-А/4, 74-А/5 — с 09:30 до 19:00.
Отключение газоснабжения:
— Калининградская, 21-А (подъезды 1, 2); Чехова, 4 (подъезд 2) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Мебельная, 29, 31, 33; Белорецкая, 14−20 (чет.), 32, 13−35 (нечет.); Донбасская, 10−30 (чет.); Новосельская, 11−23 (нечет.); пер. 1-й Белорецкий, 1−14; пер. 2-й Белорецкий, 1−14; Керченская, 16−28 (чет.), 23−33 (нечет.); Вольская, 1−28; Каширская, 1−28; Гайдара, 18−28 (чет.) — с 08:00 до 17:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Потемкина, 7, 7-А; Лермонтова, 4, 10 — с 08:30 до 18:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Плановые работы не проводятся.