Какими будут гаджеты и носимые устройства будущего

Умная одежда, медицинские гаджеты для ношения — это лишь часть перспективных устройств, над которыми сегодня работают ученые. Как инновационные разработки будут выглядеть в будущем, какие плюсы и минусы могут быть от их использования? Что должно измениться в носимых технологиях для полноценного контроля за здоровьем и возможно ли массовое внедрение искусственного интеллекта в систему здравоохранения. Ответы генерального директора Safe Tech Анны Котловой на эти и другие вопросы редакции Новостей Mail в видеоролике.