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Строительство новой ледовой арены запланировано в Симферополе

В Крыму будут развивать хоккей и фигурное катание.

Источник: Комсомольская правда

В последнее время в Крыму наблюдается значительный рост интереса к зимним видам спорта, особенно к хоккею и фигурному катанию. В связи с этим в Симферополе запланировано строительство новой ледовой арены, сообщил в эфире «Радио Крым» Дмитрий Горячев, региональный представитель Ночной Хоккейной Лиги по Крыму и Севастополю.

В настоящее время проект находится в стадии согласования.

«Федерация хоккея РК плотно занимается ходом строительства полноценной ледовой арены в Симферополе. И уже в этом году, я уверен, что мы точно получим земельный участок и разрешение на проектирование комплекса», — рассказал Горячев.

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