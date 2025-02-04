Строительство новой ледовой арены запланировано в Симферополе

В последнее время в Крыму наблюдается значительный рост интереса к зимним видам спорта, особенно к хоккею и фигурному катанию. В связи с этим в Симферополе запланировано строительство новой ледовой арены, сообщил в эфире «Радио Крым» Дмитрий Горячев, региональный представитель Ночной Хоккейной Лиги по Крыму и Севастополю.
В настоящее время проект находится в стадии согласования.
«Федерация хоккея РК плотно занимается ходом строительства полноценной ледовой арены в Симферополе. И уже в этом году, я уверен, что мы точно получим земельный участок и разрешение на проектирование комплекса», — рассказал Горячев.