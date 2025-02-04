Строительство новой ледовой арены запланировано в Симферополе

В последнее время в Крыму наблюдается значительный рост интереса к зимним видам спорта, особенно к хоккею и фигурному катанию. В связи с этим в Симферополе запланировано строительство новой ледовой арены, сообщил в эфире «Радио Крым» Дмитрий Горячев, региональный представитель Ночной Хоккейной Лиги по Крыму и Севастополю.