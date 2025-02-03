Закрыто движение на дороге Астана-Ерейментау-Шидерты

По данным пресс-службы АО «НК “КазАвтоЖол”, причиной ограничения является ухудшение погодных условий, в частности густой туман, который ограничивает видимость до 50 метров.
Акмолинская область:
— на участке автодороги «Астана-Ерейментау-Шидерты» км 16−200 (от г. Астана до границы Павлодарской области).
Павлодарская область:
— на участке автодороги «Астана-Ерейментау-Шидерты» км 200−254 (от границы Акмолинской области до поселка Шидерты).
Водителей просят соблюдать осторожность и заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.