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Закрыто движение на дороге Астана-Ерейментау-Шидерты

С 03.02 с 20:30 на участке а/д республиканского значения «Астана-Ерейментау-Шидерты» будет ограничено движение для всех видов транспортных средств, передает ИА El.kz.

Источник: EL.kz

По данным пресс-службы АО «НК “КазАвтоЖол”, причиной ограничения является ухудшение погодных условий, в частности густой туман, который ограничивает видимость до 50 метров.

Акмолинская область:

— на участке автодороги «Астана-Ерейментау-Шидерты» км 16−200 (от г. Астана до границы Павлодарской области).

Павлодарская область:

— на участке автодороги «Астана-Ерейментау-Шидерты» км 200−254 (от границы Акмолинской области до поселка Шидерты).

Водителей просят соблюдать осторожность и заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.