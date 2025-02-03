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Автобусный маршрут № 90 возобновит работу в Иркутске 8 февраля

Его обслуживает новый перевозчик.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Автобусный маршрут № 90 «Аэропорт — Ц. Рынок — Студгородок — ул. Байкальская — Аэропорт» вновь начнет курсировать по Иркутску с 8 февраля 2025 года. Его обслуживает новый перевозчик. Об этом КП-Иркутск сообщают в пресс-службе городской администрации.

Пассажиры смогут воспользоваться общественным транспортом с 06:00 до 21:00 ежедневно. Автобусы ходят со средним интервалом 15−30 минут. При этом в праздничные дни их количество уменьшается с шести до пяти.

Стоимость билета — 35 рублей до 20:00 и 40 рублей — после.

Напомним, в Иркутске вновь подорожает проезд в общественном транспорте. На этот раз тарифы изменятся в автобусах, следующих по маршрутам № 10, № 81 и № 83.