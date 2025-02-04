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Губернатор увидел цены на продукты в Прибрежном и остался недоволен

Глава региона проинспектировал магазин одной из торговых сетей.

Источник: Правительство Калининградской области

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных побывал в Прибрежном. Во время общения с местными жителями подняли и вопросы высоких цен на продукты. Как сообщает пресс-служба областного правительства, глава региона решил зайти в супермаркет и изучить ценники.

Отмечается, что вместе с жителями губернатор зашел в магазин одной из торговых сетей, с которой накануне было подписано соглашение о сдерживании роста цен на определенные категории продовольственных товаров. Увы, цены ревизора неприятно удивили.

«Алексей Беспрозванных остался недоволен увиденным и договорился с руководством магазина об оперативном изменении ситуации», — прокомментировали в правительстве.

«Я сегодня пообщался с жителями Прибрежного и вижу, что проблем еще очень много. В ближайшее время запланируем выездное мероприятие и встречу с населением, которые в последнее время провожу на постоянной основе», — сказал глава региона.