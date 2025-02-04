Губернатор увидел цены на продукты в Прибрежном и остался недоволен

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных побывал в Прибрежном. Во время общения с местными жителями подняли и вопросы высоких цен на продукты. Как сообщает пресс-служба областного правительства, глава региона решил зайти в супермаркет и изучить ценники.
Отмечается, что вместе с жителями губернатор зашел в магазин одной из торговых сетей, с которой накануне было подписано соглашение о сдерживании роста цен на определенные категории продовольственных товаров. Увы, цены ревизора неприятно удивили.
«Алексей Беспрозванных остался недоволен увиденным и договорился с руководством магазина об оперативном изменении ситуации», — прокомментировали в правительстве.
«Я сегодня пообщался с жителями Прибрежного и вижу, что проблем еще очень много. В ближайшее время запланируем выездное мероприятие и встречу с населением, которые в последнее время провожу на постоянной основе», — сказал глава региона.