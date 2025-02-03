Главу администрации Северодонецка Николая Моргунова задержали за бандитизм

Николай Моргунов родился в Брянке в 1972 году, пишет РБК. Он поступил в Донбасский горно-металлургический институт по специальности горного инженера, а после окончания вуза стал работать на угольном предприятии, причем даже на руководящих должностях. Однако затем он начал строить карьеру в политике, окончив академию госуправления при президенте Украины. Сначала Моргунов возглавил фонд поддержки предпринимательства в Брянке, а затем стал помощником депутата Верховной рады. В 2006 году его назначили заместителем главы города. Уже в 2010 году Моргунов стал мэром Брянки. Через четыре года он поддержал ополченцев, организовав референдум о независимости ДНР.