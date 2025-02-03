Мост между улицей Московской и проспектом Независимости закроется в Минске 8 февраля до конца 2025 года

Для этого уже с 4 февраля начнут устанавливать схемы организации дорожного движения: информстенды, дорожные знаки и указатели объездов. В ближайшие выходные сотрудниками ГАИ будут анализироваться транспортные потоки для корректировки при необходимости работы светофоров. А с понедельника, 10 февраля, на путепроводе начнутся строительно-монтажные работы. В рамках реконструкции запланирована замена несущих конструкций и установка новых опор моста. Основные работы будут выполняться сотрудниками «Мостостроя».