Мост между улицей Московской и проспектом Независимости закроется в Минске 8 февраля до конца 2025 года

В Минске с 8 февраля и до конца 2025 года закрывается на реконструкцию путепровод между улицей Московской и проспектом Независимости, пишет БелТА.
Для этого уже с 4 февраля начнут устанавливать схемы организации дорожного движения: информстенды, дорожные знаки и указатели объездов. В ближайшие выходные сотрудниками ГАИ будут анализироваться транспортные потоки для корректировки при необходимости работы светофоров. А с понедельника, 10 февраля, на путепроводе начнутся строительно-монтажные работы. В рамках реконструкции запланирована замена несущих конструкций и установка новых опор моста. Основные работы будут выполняться сотрудниками «Мостостроя».
Также Мингорисполком поручил скорректировать режимы работы общественного транспорта Минска из-за изменения схемы движения и при необходимости увеличить количество подвижного состава на маршрутах. Еще может быть сокращен интервал движения метро для снижения нагрузки на дорожную сеть.
Кроме того, строители будут работать круглосуточно, чтобы закончить реконструкцию путепровода вовремя.
— Несмотря на сложность работ, подрядчики рассчитывают завершить реконструкцию до конца года, — уточнили в Мингорисполкоме.
Еще МинЖКХ назвало первоочередных получателей арендного жилья в Беларуси.
Также Минсвязи сказало, что базовый мобильный тариф для населения будет стоить 12 рублей и начнет действовать с 1 апреля 2025: «Включает в себя 200 минут, 50 СМС и 2 ГБ интернета».