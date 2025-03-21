Как рождаются научные стартапы

В интервью вы узнаете, чем научные стартапы отличаются от технологических, какие критерии используются для оценки рынка при создании бизнес-проектов в научной сфере. Кроме того, эксперт делится лайфхаками о том, как собрать идеальную команду для проекта и дает советы начинающим стартаперам: где искать инвесторов и как быстрее выйти на уровень запуска продукта.