В центре Калининграда запретили парковку легковушкам и автобусам

В Калининграде автотранспорту запретили парковку у «Акрополя». Об этом «Клопс» сообщили в городской администрации.
Речь про участок заезда на парковку с Горького к дому № 34 по улице Баранова (это въезд к торговому центру). В конце января там установлен знак 3.27 «Остановка запрещена».
Как пояснили в комитете развития дорожно-транспортной инфраструктуры, запрет ввели для обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности проезда.
Примечательно, что по проекту организации движения на пересечении Горького и Баранова должны быть установлены знаки, которые запрещают разворот на перекрёстке. Однако фактически они отсутствуют, а водители часто решаются на манёвр, блокируя движение.
Есть и ещё одно изменение правил возле «Акрополя». На Баранова возле существующего заездного кармана демонтировали знак остановки для маршрутных транспортных средств. Этим местом часто пользовались туристические автобусы, которым в центре практически не приткнуться. Теперь же здесь — лишь знаки 3.27 «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор». Коричневые указатели с силуэтом автобуса оказались вне закона.