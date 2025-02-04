В центре Калининграда запретили парковку легковушкам и автобусам

Есть и ещё одно изменение правил возле «Акрополя». На Баранова возле существующего заездного кармана демонтировали знак остановки для маршрутных транспортных средств. Этим местом часто пользовались туристические автобусы, которым в центре практически не приткнуться. Теперь же здесь — лишь знаки 3.27 «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор». Коричневые указатели с силуэтом автобуса оказались вне закона.