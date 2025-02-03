Зафиксировано быстрое накопление микропластика в тканях мозга человека

Проведенный исследователями анализ показал, что типичная концентрация частиц пластика в почках за минувшие восемь лет почти не изменилась, при этом их доля заметно выросла в печени и очень значительно увеличилась в тканях мозга, где и в 2016, и в 2024 годах присутствовало в десятки раз больше фрагментов полимеров, чем в других тканях тела усопших. В среднем число частиц пластика в мозге было выше в 2024 г. на 50% по сравнению с аналогичными замерами для жителей США, умерших восемь лет назад.