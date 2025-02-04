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Суд закрыл в Казани после проверки Роспотребнадзора бар Doski

Совместную проверку провели санитарные врачи и казанские полицейские в баре-ресторане Doski на Пушкина, 17, рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Источник: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ

Проверка выявила нарушения санитарного законодательства: неудовлетворительное санитарно-гигиеническое и санитарно-техническое состояние помещений, нарушался режим мытья посуды, не хватало технологического оборудования и инвентаря, уточнили в ведомстве.

В ресторане использовали продукты и продовольственное сырье без маркировки и документов, обнаружены продукты с истекшим сроком годности. Не соблюдалось товарное соседство: хранилась вместе готовая продукция, полуфабрикаты, необработанные овощи, сырые яйца. Убрали с реализации семь партий пищевых продукты весом около 108 килограммов.

В заведении работали сотрудники без сведений о прохождении медосмотров, вакцинации и гигиенического обучения, не было производственного контроля, основанного на принципах анализа рисков и критических контрольных точек, подчеркнули в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

Составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности: помещения опечатали. По итогам проверки суд принял решение о запрете работы бара-ресторана Doski сроком на 90 суток.