Суд закрыл в Казани после проверки Роспотребнадзора бар Doski

Проверка выявила нарушения санитарного законодательства: неудовлетворительное санитарно-гигиеническое и санитарно-техническое состояние помещений, нарушался режим мытья посуды, не хватало технологического оборудования и инвентаря, уточнили в ведомстве.
В ресторане использовали продукты и продовольственное сырье без маркировки и документов, обнаружены продукты с истекшим сроком годности. Не соблюдалось товарное соседство: хранилась вместе готовая продукция, полуфабрикаты, необработанные овощи, сырые яйца. Убрали с реализации семь партий пищевых продукты весом около 108 килограммов.
В заведении работали сотрудники без сведений о прохождении медосмотров, вакцинации и гигиенического обучения, не было производственного контроля, основанного на принципах анализа рисков и критических контрольных точек, подчеркнули в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.
Составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности: помещения опечатали. По итогам проверки суд принял решение о запрете работы бара-ресторана Doski сроком на 90 суток.