Суд закрыл в Казани после проверки Роспотребнадзора бар Doski

В заведении работали сотрудники без сведений о прохождении медосмотров, вакцинации и гигиенического обучения, не было производственного контроля, основанного на принципах анализа рисков и критических контрольных точек, подчеркнули в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.