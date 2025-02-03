«Временная объездная, временный круг». Маршруты автобусов, троллейбусов, маршруток в Минске изменятся до конца 2025-го из-за ремонта моста в центре города

Путепровод в центре Минска между улицей Московской и проспектом Независимости закроется ночью 8 февраля и откроется не раньше декабря 2025 года, то есть его реконструкция займет почти год (здесь подробнее). Предприятие «Столичный транспорт и связь» предупреждает минчан, что уже с 8 февраля изменяется схема движения как минимум 11 автобусных маршрутов (в том числе и знаменитой 100-ки), 6 троллейбусных маршрутов и 9 маршрутных такси. Кроме того, будет ограничено движения всех видов транспорта по улице Бобруйской.