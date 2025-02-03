«Временная объездная, временный круг». Маршруты автобусов, троллейбусов, маршруток в Минске изменятся до конца 2025-го из-за ремонта моста в центре города

Путепровод в центре Минска между улицей Московской и проспектом Независимости закроется ночью 8 февраля и откроется не раньше декабря 2025 года, то есть его реконструкция займет почти год (здесь подробнее). Предприятие «Столичный транспорт и связь» предупреждает минчан, что уже с 8 февраля изменяется схема движения как минимум 11 автобусных маршрутов (в том числе и знаменитой 100-ки), 6 троллейбусных маршрутов и 9 маршрутных такси. Кроме того, будет ограничено движения всех видов транспорта по улице Бобруйской.
Так, движение автобусов маршрутов № 100, 111, 50С, 40, 1064-ТК, 1076-ТК, 1151-ТК, 1547-ТК организуется от ул. Московской через транспортную развязку по ул. Толстого, ул. Бобруйской, пр. Независимости и далее по маршрутам в прямом направлении, обратно — по пр. Независимости, ул. Бобруйской, пл. Мясникова, ул. Московской и далее по маршрутам.
Автобус маршрута № 47С от ул. Московской пойдет через транспортную развязку по ул. Толстого, ул. Бобруйской, пр. Независимости, ул. Свердлова, Кирова в прямом направлении, в обратном направлении — без изменений.
Троллейбусы маршрута № 22, автобусные маршруты № 115Э, 127, 300Э, 1212-ТК, 1400-ТК в направлении железнодорожного вокзала от пл. Независимости будут идти через временный круговой перекресток к съезду путепровода на ул. Бобруйскую, по ул. Бобруйской и далее по маршрутам, а в направлении пл. Независимости — без изменений.
Движение троллейбусных маршрутов № 4, 7, 36, 44, 58, автобусных № 78, 190Э, 1131-ТК, 1499-ТК по ул. Бобруйской будет организовано по временной объездной дороге по съездам путепровода пл. Независимости — ул. Московская.
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