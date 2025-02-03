В Башкирии стоимость фиксированного набора товаров превысила 21 тысячу рублей

В Башкирии вырос в цене фиксированный набор товаров и услуг. Согласно обновленным данным Росстата, стоимость набора в декабре 2024 года увеличился на 1,2% и достиг 21 357 рублей в месяц.
Самый дорогой набор в ПФО отмечен в Пермском крае. Там его стоимость превысила 23,4 тысячи рублей. Самым же доступным он является в Мордовии (20 372 рубля).
Напомним, что в набор входят 30 видом продуктов, 12 услуг и 41 непродовольственный товар.
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