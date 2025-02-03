Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии стоимость фиксированного набора товаров превысила 21 тысячу рублей

Фиксированный набор товаров и услуг в Башкирии стал дороже.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии вырос в цене фиксированный набор товаров и услуг. Согласно обновленным данным Росстата, стоимость набора в декабре 2024 года увеличился на 1,2% и достиг 21 357 рублей в месяц.

Самый дорогой набор в ПФО отмечен в Пермском крае. Там его стоимость превысила 23,4 тысячи рублей. Самым же доступным он является в Мордовии (20 372 рубля).

Напомним, что в набор входят 30 видом продуктов, 12 услуг и 41 непродовольственный товар.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.