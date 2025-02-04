В калининградском онкоцентре начали проводить сложные исследования с помощью ангиографа

«Биопсия под КТ навигацией — малоинвазивная диагностическая процедура, которая позволяет получить гистологический материал с помощью специальной тонкой иглы под контролем компьютерного томографа», — говорится в сообщении. Отмечается, что эта процедура относится к высокотехнологичным операциям и ранее в регионе ее не проводили.