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В калининградском онкоцентре начали проводить сложные исследования с помощью ангиографа

Биопсию под КТ навигацией раньше в регионе не делали.

Источник: минздрав Калининградской области

В калининградском онкоцентре начали проводить уникальные исследования с помощью ангиографа. Как сообщает минздрав региона, этот аппарат уже используется в медучреждении для проведения химиоэмболизации, однако возможности аппарата намного шире.

«Биопсия под КТ навигацией — малоинвазивная диагностическая процедура, которая позволяет получить гистологический материал с помощью специальной тонкой иглы под контролем компьютерного томографа», — говорится в сообщении. Отмечается, что эта процедура относится к высокотехнологичным операциям и ранее в регионе ее не проводили.

Ангиография — это современный рентгенологический контрастный метод диагностики сосудов. Основная цель ангиографии — определить патологические участки в сосудах и/или артериях, оценить возможность проведения хирургического вмешательства и его объема.

медицина