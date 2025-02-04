В калининградском онкоцентре начали проводить сложные исследования с помощью ангиографа

В калининградском онкоцентре начали проводить уникальные исследования с помощью ангиографа. Как сообщает минздрав региона, этот аппарат уже используется в медучреждении для проведения химиоэмболизации, однако возможности аппарата намного шире.
«Биопсия под КТ навигацией — малоинвазивная диагностическая процедура, которая позволяет получить гистологический материал с помощью специальной тонкой иглы под контролем компьютерного томографа», — говорится в сообщении. Отмечается, что эта процедура относится к высокотехнологичным операциям и ранее в регионе ее не проводили.
Ангиография — это современный рентгенологический контрастный метод диагностики сосудов. Основная цель ангиографии — определить патологические участки в сосудах и/или артериях, оценить возможность проведения хирургического вмешательства и его объема.