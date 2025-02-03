Под Ростовом неизвестный похитил у мужчины телефон

По предварительной информации ведомства, в этот день 40-летний мужчина возвращался домой. Неизвестный мужчина аккуратно подошел к нему и похитил мобильный телефон. Сумма ущерба составила порядка восьми тысяч рублей. Пострадавший обратился в полицию. По данному факту завели дело по статье «Кража».