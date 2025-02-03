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Под Ростовом неизвестный похитил у мужчины телефон

В Азовском районе полиция начала проверку после ограбления местного жителя.
Источник: Комсомольская правда

Под Ростовом неизвестный похитил у мужчины телефон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. Инцидент произошел 10 января в Азове на улице Васильева.

По предварительной информации ведомства, в этот день 40-летний мужчина возвращался домой. Неизвестный мужчина аккуратно подошел к нему и похитил мобильный телефон. Сумма ущерба составила порядка восьми тысяч рублей. Пострадавший обратился в полицию. По данному факту завели дело по статье «Кража».

— Устанавливается личность злоумышленника, а также иные обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.