В СКФО создали инновационный прибор для диагностики бытовых электросетей

СТАВРОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Ученые Северо-Кавказского федерального университета разработали прибор, который позволит предупреждать потребителей о неисправности бытовых электросетей и риске пожара. Создан экспериментальный образец устройства, сообщается на сайте вуза.
«Ученые СКФУ в рамках стратегического проекта “Приоритет-2030” создали лабораторный образец инновационного прибора, который имеет возможность, кроме учета энергии и расширенного контроля ее качества, проводить диагностику состояния электроприборов и проводки, фиксировать появление плохих контактов, предупреждая владельца о возможных рисках возникновения пожара из-за неисправности во внутридомовой сети», — говорится в сообщении.
В вузе отмечают, что с 2022 года в стране ведется замена счетчиков на умные за счет гарантирующих поставщиков или компаний, обслуживающих сети. По основным характеристикам разработанный учеными прибор не уступает серийно выпускаемым интеллектуальным устройствам. Его потенциальная стоимость меньше, а набор функций шире.
«Серийный выпуск и внедрение нового отечественного прибора для учета электроэнергии позволит электроснабжающим компаниям осуществлять мониторинг процессов, происходящих непосредственно в низковольтных электрических сетях, и существенно снизить свои издержки. Одновременно потребители электроэнергии смогут уменьшить расходы на электроэнергию и вовремя обнаруживать неисправности во внутридомовой сети», — приводятся в сообщении слова заведующего кафедрой автоматизированных электроэнергетических систем и электроснабжения Юрия Кононова.
Ученые намерены запатентовать разработанную технологию. Коллектив продолжит сотрудничество с крупнейшими на отечественном рынке производителями электронных счетчиков для подготовки серийного выпуска нового прибора.