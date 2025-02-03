В СКФО создали инновационный прибор для диагностики бытовых электросетей

В вузе отмечают, что с 2022 года в стране ведется замена счетчиков на умные за счет гарантирующих поставщиков или компаний, обслуживающих сети. По основным характеристикам разработанный учеными прибор не уступает серийно выпускаемым интеллектуальным устройствам. Его потенциальная стоимость меньше, а набор функций шире.