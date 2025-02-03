Правила уведомления о возможности подключения роуминга изменились в Беларуси

Отмечается, что комфортный тариф роуминга предусматривает 150 минут на входящие звонки, 150 на исходящие и 5 гигабайт интернета, если все это включено в тарифный план. При этом, если у абонента есть бесплатные минуты для звонков в другие сети, то 150 из них могут быть использованы в роуминге для исходящих вызовов. После окончания бесплатных минут начнется тарификация по цене около 22 — 27 белорусских копеек за минуту в зависимости от оператора). А стоимость входящих звонков в роуминге, свыше причитающихся бесплатных 150 минут, будет составлять 11 копеек за минуту. Еще 5 гигабайт мобильного интернета на льготных условиях будут стоить 4 белрубля за 1 гигабайт.