Правила уведомления о возможности подключения роуминга изменились в Беларуси

В Беларуси изменятся уведомления от операторов связи белорусам о возможности подключения тарифа роуминга, сообщает БелТА.
Так, по словам министра связи и информатизации Константина Шульгана, в Беларуси все операторы готовы с 1 марта приступить к оказанию услуг абонентам в роуминге по новым утвержденным техническим параметрам.
— Параметры этого тарифа дают возможность уже не просто в аварийном режиме позвонить, — заметил министр.
Глава Минсвязи сказал, что все технические параметры были согласованы белорусскими операторами связи еще на этапе предложения.
— Абоненты могут быть уверены, что те обязательства, которые мы на себя взяли, будут выполнены, мы за них отвечаем на 100%, — подчеркнул он.
Еще Шульган рассказал, что абонента при пересечении границы операторы будут информировать о возможности подключения тарифа. Минуты будут даваться в рамках абонентского тарифного плана. Поэтому, если у абонента изначально нет минут, условно, во все сети, то и в роуминге их не будет.
Отмечается, что комфортный тариф роуминга предусматривает 150 минут на входящие звонки, 150 на исходящие и 5 гигабайт интернета, если все это включено в тарифный план. При этом, если у абонента есть бесплатные минуты для звонков в другие сети, то 150 из них могут быть использованы в роуминге для исходящих вызовов. После окончания бесплатных минут начнется тарификация по цене около 22 — 27 белорусских копеек за минуту в зависимости от оператора). А стоимость входящих звонков в роуминге, свыше причитающихся бесплатных 150 минут, будет составлять 11 копеек за минуту. Еще 5 гигабайт мобильного интернета на льготных условиях будут стоить 4 белрубля за 1 гигабайт.
Также Минсвязи сказало, что базовый мобильный тариф для населения будет стоить 12 рублей и начнет действовать с 1 апреля 2025: «Включает в себя 200 минут, 50 СМС и 2 ГБ интернета».
Еще МинЖКХ назвало первоочередных получателей арендного жилья в Беларуси.