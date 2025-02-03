Что такое тревожный тип привязанности и как перестать бояться быть отвергнутым

Именно из-за постоянной внутренней тревоги люди с такой привязанностью склонны к повышенной эмоциональной реактивности. У них в голове как будто работает фоновое радио, которое повторяет одну и ту же фразу каждый день: «Он/она точно любит меня по-настоящему? Нет! Если я не буду достаточно хорош (а), меня обязательно заменят». Они могут часто проверять телефон в ожидании сообщений от партнера, «примерять» на себя чужие проблемы, ловить гиперфиксацию на каком-то человеке и гиперболизировать возможные последствия мелких ссор. В отношениях проявляют склонность к чувству ревности или к контролю — человеку важно убедиться, что партнер остается рядом.