РНПЦ: белорусы чаще болеют раком предстательной железы, белоруски — раком груди, у обоих полов лидирует колоректальный рак

Директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергей Поляков сказал sb.by, какие виды рака чаще встречаются у мужчин и женщин в Беларуси.
— У мужчин на первом месте рак предстательной железы, среди женщин — опухоли молочной железы. Если же говорить суммарно, то у обоих полов с определенной частотой выявляется колоректальный рак. Этот вид новообразований у населения лидирует, — отметил Поляков.
Вместе с тем, онколог сказал, что у части пациентов данный вид рака удается выявить на ранних стадиях, что дает большую эффективность лечению.
— К слову, некоторые пациенты приходят к врачу с кишечной непроходимостью. Выполненная в таком случае колоноскопия помогает поставить диагноз даже на начальном этапе, — отметил Сергей Поляков.
В целом, по его словам, за 2024-й в Беларуси зарегистрировано около 60 тысяч новых пациентов с опухолями.
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