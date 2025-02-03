Путин подписал указ о проведении музконкурса «Интервидение», заявку на участие в котором подала Беларусь

Президентом России Владимиром Путиным подписан указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение», заявку на который подала и Беларусь, сообщил ТАСС.
Так, в 2025 году конкурс «Интервидение» будет проходить в Москве и Московской области.
Целью проведения конкурса станет дальнейшее развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.
В указе также сообщается, что назначение на должность председателя оргкомитета «Интервидения» получил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
К слову, еще в конце 2023-го сообщалось, что Россия запустит свой аналог «Евровидения».
А минувшим летом стало известно, что Беларусь подала заявку на участие в песенном конкурсе «Интервидение».
Между тем Минсвязи сказало, что базовый мобильный тариф для населения будет стоить 12 рублей и начнет действовать с 1 апреля 2025: «Включает в себя 200 минут, 50 СМС и 2 ГБ интернета».
Также правила уведомления о возможности подключения роуминга изменились в Беларуси.