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Путин подписал указ о проведении музконкурса «Интервидение», заявку на участие в котором подала Беларусь

Путин решил провести музконкурс «Интервидение», в котором поучаствует Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Президентом России Владимиром Путиным подписан указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение», заявку на который подала и Беларусь, сообщил ТАСС.

Так, в 2025 году конкурс «Интервидение» будет проходить в Москве и Московской области.

Целью проведения конкурса станет дальнейшее развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

В указе также сообщается, что назначение на должность председателя оргкомитета «Интервидения» получил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

К слову, еще в конце 2023-го сообщалось, что Россия запустит свой аналог «Евровидения».

А минувшим летом стало известно, что Беларусь подала заявку на участие в песенном конкурсе «Интервидение».

Между тем Минсвязи сказало, что базовый мобильный тариф для населения будет стоить 12 рублей и начнет действовать с 1 апреля 2025: «Включает в себя 200 минут, 50 СМС и 2 ГБ интернета».

Также правила уведомления о возможности подключения роуминга изменились в Беларуси.