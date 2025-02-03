Белорусский онколог назвал основную профилактику колоректального рака

Директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергей Поляков назвал sb.by назвал основную профилактику колоректального рака. Именно этот вид онкологии чаще всего встречается у населения Беларуси (а за 2024 год в стране зарегистрировано около 60 тысяч новых пациентов с опухолями).
Для колоректального рака есть метод профилактики, по словам онколога.
— Удаление полипов толстой кишки — основная профилактика. После 50 лет всем пациентам рекомендую пройти процедуру, — сказал Сергей Поляков.
Также в РНПЦ сказали, что белорусы чаще болеют раком предстательной железы, белоруски — раком груди, у обоих полов лидирует колоректальный рак.
Еще Белстат озвучил, как изменились вкусовые предпочтения белорусов за год: покупали больше морепродуктов, но меньше икры, рыбы, говядины.