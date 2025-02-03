Белорусский онколог назвал основную профилактику колоректального рака

Директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергей Поляков назвал sb.by назвал основную профилактику колоректального рака. Именно этот вид онкологии чаще всего встречается у населения Беларуси (а за 2024 год в стране зарегистрировано около 60 тысяч новых пациентов с опухолями).