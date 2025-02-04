Назван доход таксиста в Казани

При этом, по словам казанского таксиста Василия Федосеенкова, в такси сейчас цены трех-пятилетней давности. За это время подорожали и бензин, и запчасти. И на сегодняшний день почти 50% заработанного тратится на ТО автомобиля, утверждает он, выразив надежду на то, «что будет лучше».