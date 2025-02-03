Адвокат сказал, когда белорусы могут есть на рабочем месте в обеденный перерыв

Однако в случаях, если характер работы не позволяет сотруднику отлучаться на перерыв то, тогда можно обедать и на рабочем месте. При этом перечень таких работ, порядок и место приема пищи должны быть определены работодателем в соответствии с колдоговором, соглашением или правилами внутреннего трудового распорядка.