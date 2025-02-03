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Адвокат сказал, когда белорусы могут есть на рабочем месте в обеденный перерыв

Адвокат сказал, кто в Беларуси может есть на рабочем месте.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, могут ли белорусы есть на своем рабочем месте, пишет «Аргументы и факты в Беларуси».

По словам адвоката Могилевской областной коллегии адвокатов Владимира Горбачева, по общему правилу, прием пищи на рабочем месте запрещен независимо от того, идет речь о строительной площадке или офисе. Так как это противоречит санитарным нормам и правилам охраны труда.

В частности, в Беларуси работникам обедать разрешено только в оборудованных помещениях. При этом также работодатель сотрудникам должен предоставить комнату для отдыха и приема пищи, если нет доступа к объектам общепита.

Однако в случаях, если характер работы не позволяет сотруднику отлучаться на перерыв то, тогда можно обедать и на рабочем месте. При этом перечень таких работ, порядок и место приема пищи должны быть определены работодателем в соответствии с колдоговором, соглашением или правилами внутреннего трудового распорядка.

Если у сотрудника по условиям производства нет возможности покинуть рабочее место, то руководством компании должны быть созданы условия для того, чтобы работник мог пообедать.

В частности, такие условия приема пищи обычно создаются для сторожей, которым запрещено спать на работе, но разрешено есть. Причем у сторожей это время зачитывается в трудочасы и полностью оплачивается.

Кроме того, специалист обратил внимание на существование различая между понятиями «перерыв для отдыха и питания» и «время для приема пищи».

— В первом случае сотрудник может покинуть рабочее место, а во втором — нет, так как перерыв в течение трудового дня не предусмотрен, — резюмировал он.

Кстати, недавно Минтруда предупредило белорусов о важных изменениях, касающихся коллективных договоров.

Между тем Минсвязи сказало, что базовый мобильный тариф для населения будет стоить 12 рублей и начнет действовать с 1 апреля 2025: «Включает в себя 200 минут, 50 СМС и 2 ГБ интернета».