Онколог сказал, почему в Беларуси эффективно лечат рак мочевого пузыря и почки

В частности, по словам директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергея Полякова, Беларусь входит в тройку сильнейших стран по результатам лечения рака мочевого пузыря, также хорошие результаты регистрируются и в лечении рака почки.