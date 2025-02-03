Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онколог сказал, почему в Беларуси эффективно лечат рак мочевого пузыря и почки

Онколог: в Беларуси эффективнее всего лечат рак мочевого пузыря и почки.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, почему в Беларуси эффективнее всего лечат рак мочевого пузыря и почки, пишет sb.by.

В частности, по словам директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергея Полякова, Беларусь входит в тройку сильнейших стран по результатам лечения рака мочевого пузыря, также хорошие результаты регистрируются и в лечении рака почки.

Зачастую диагностировать новообразования помогает обычное ультразвуковое исследование. Как итог, благодаря УЗИ опухоли мочевого пузыря и почки у белорусских пациентов часто выявляются на первой стадии.

Ранее также президент Беларуси Александр Лукашенко сказал об успехах в борьбе с онкологией благодаря белорусскому льну.

Тем временем врачи сказали о состоянии 6-летнего мальчика и его мамы, выживших после взрыва баллона под Жлобином: «Взрыв был очень мощным, травмы серьезные».

А жительница Минска незаконно увеличивала губы клиенткам и может сесть в тюрьму.