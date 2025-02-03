Онколог сказал, почему в Беларуси эффективно лечат рак мочевого пузыря и почки

Стало известно, почему в Беларуси эффективнее всего лечат рак мочевого пузыря и почки, пишет sb.by.
В частности, по словам директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергея Полякова, Беларусь входит в тройку сильнейших стран по результатам лечения рака мочевого пузыря, также хорошие результаты регистрируются и в лечении рака почки.
Зачастую диагностировать новообразования помогает обычное ультразвуковое исследование. Как итог, благодаря УЗИ опухоли мочевого пузыря и почки у белорусских пациентов часто выявляются на первой стадии.
Ранее также президент Беларуси Александр Лукашенко сказал об успехах в борьбе с онкологией благодаря белорусскому льну.
Тем временем врачи сказали о состоянии 6-летнего мальчика и его мамы, выживших после взрыва баллона под Жлобином: «Взрыв был очень мощным, травмы серьезные».
А жительница Минска незаконно увеличивала губы клиенткам и может сесть в тюрьму.