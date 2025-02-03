Ростовчане поделились кадрами снегопада

В Ростове-на-Дону начался снегопад. Жители города поделились кадрами вечернего города 3 февраля.
На смену по-настоящему весеннему январю в город наконец-то ворвалась зима. Многие ростовчане уже отчаялись, что не увидят зимнюю погоду. Снег начал срываться около 16 часов вечера. Однако из-за плюсовой температуры он сразу же таял.
По прогнозам синоптиков, осадки продлятся до самой ночи. А утро 4 февраля вновь ожидается снежным. Отметим, что при таких погодных условиях водителям стоит быть внимательнее на дорогах и не забывать о правилах дорожного движения.