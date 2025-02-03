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Белорусский онколог предупредил о запущенности рака полости рта и глотки

Онколог предупредил белорусов о запущенности рака полости рта и глотки.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский онколог сказал о запущенности рака полости рта и глотки, пишет БелТА.

Так, по словам директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергея Полякова, сейчас специалистов сильно настораживает проблема запущенности рака полости рта и глотки. Онколог подчеркнул, что более чем у половины пациентов этот вид рака выявляют очень поздно.

— Казалось бы, это наружная локализация, но у более 50% пациентов выявляются уже запущенные формы, — прокомментировал доктор Поляков.

Для того, чтобы исправить ситуацию врачи-онкологи проводят работу с отоларингологами, стоматологами и врачами общей практики.

— Специалистов обучают, что позволяет улучшать, хотя и не столь быстрыми темпами, как хотелось, — резюмировал онколог.

Также онколог сказал, почему в Беларуси эффективнее всего лечат рак мочевого пузыря и почки.

Ранее также президент Беларуси Александр Лукашенко сказал об успехах в борьбе с онкологией благодаря белорусскому льну.

Тем временем врачи сказали о состоянии 6-летнего мальчика и его мамы, выживших после взрыва баллона под Жлобином: «Взрыв был очень мощным, травмы серьезные».