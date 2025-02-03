Белорусский онколог предупредил о запущенности рака полости рта и глотки

Так, по словам директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергея Полякова, сейчас специалистов сильно настораживает проблема запущенности рака полости рта и глотки. Онколог подчеркнул, что более чем у половины пациентов этот вид рака выявляют очень поздно.