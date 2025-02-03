Белорусский онколог предупредил о запущенности рака полости рта и глотки

Белорусский онколог сказал о запущенности рака полости рта и глотки, пишет БелТА.
Так, по словам директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова Сергея Полякова, сейчас специалистов сильно настораживает проблема запущенности рака полости рта и глотки. Онколог подчеркнул, что более чем у половины пациентов этот вид рака выявляют очень поздно.
— Казалось бы, это наружная локализация, но у более 50% пациентов выявляются уже запущенные формы, — прокомментировал доктор Поляков.
Для того, чтобы исправить ситуацию врачи-онкологи проводят работу с отоларингологами, стоматологами и врачами общей практики.
— Специалистов обучают, что позволяет улучшать, хотя и не столь быстрыми темпами, как хотелось, — резюмировал онколог.
Также онколог сказал, почему в Беларуси эффективнее всего лечат рак мочевого пузыря и почки.
Ранее также президент Беларуси Александр Лукашенко сказал об успехах в борьбе с онкологией благодаря белорусскому льну.
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