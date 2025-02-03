Француженка Рей, называющая жену Макрона мужчиной, запросила политубежище в РФ

Команда Оуэнс отправила Макрон список из 21 вопроса, ответы на которые они так и не получили. Журналистка, в том числе интересовалась, действительно ли первая леди сама родила своих детей от первого брака, и в каком возрасте она начала отношения с президентом (они встретились, когда ему было 15). Оуэнс считает, что, будучи мужчиной, Брижит строила отношения с некой Вероникой Дрю, которая якобы и родила ей троих детей. Также журналистка отметила, что президент и первая леди встретились в школе, когда Брижит была учительницей, а Эммануэль — учеником. При этом за половую связь с несовершеннолетним положено уголовное наказание, однако Оуэнс не знает, когда именно Макроны начали свои отношения. Журналистка также упомянула несколько скандалов, связанных с трансгендерами и педофилами, где фигурировали имена супругов.