Когда в Крым отправится поезд из Волгограда

«Пассажирский поезд “Таврия” № 585/586 Волгоград — Симферополь возобновит курсирование в конце апреля — начале мая 2025 года. В первый рейс из Волгограда поезд отправится 2 мая, из Симферополя — 30 апреля», — сказано в сообщении.
Продажа билетов уже открыта.
В поезде, который будет курсировать один раз в четыре дня, предусмотрят как плацкартные, так и купейные вагоны. Состав будет следовать через Краснодар и Тамань. В Крыму запланированы остановки на станциях Керчь, Семь Колодезей, Владиславовка и Джанкой.
Кроме того, до Симферополя из Волгограда также можно добраться на поезде № 141/142 Пермь — Симферополь, напомнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что «Гранд Сервис Экспресс» открывает продажу билетов на поезда «Таврия» № 173/174 Москва — Евпатория и № 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория на лето 2025 года.