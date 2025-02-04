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Когда в Крым отправится поезд из Волгограда

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. Пассажирский поезд Симферополь — Волгоград начнет курсировать уже в конце апреля текущего года. Об этом сообщает компания-перевозчик.

Источник: РИА "Новости"

«Пассажирский поезд “Таврия” № 585/586 Волгоград — Симферополь возобновит курсирование в конце апреля — начале мая 2025 года. В первый рейс из Волгограда поезд отправится 2 мая, из Симферополя — 30 апреля», — сказано в сообщении.

Продажа билетов уже открыта.

В поезде, который будет курсировать один раз в четыре дня, предусмотрят как плацкартные, так и купейные вагоны. Состав будет следовать через Краснодар и Тамань. В Крыму запланированы остановки на станциях Керчь, Семь Колодезей, Владиславовка и Джанкой.

Кроме того, до Симферополя из Волгограда также можно добраться на поезде № 141/142 Пермь — Симферополь, напомнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что «Гранд Сервис Экспресс» открывает продажу билетов на поезда «Таврия» № 173/174 Москва — Евпатория и № 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория на лето 2025 года.