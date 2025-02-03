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В Ростове коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

В Ростове-на-Дону на дорогах будут дежурить больше 100 единиц спецтехники.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети и.о. главы администрации города Александр Скрябин.

Так, в ночь с 3 на 4 февраля будут привлечены 109 единиц спецтехники, в том числе 62 комбинированные дорожные машины и более 100 уборщиков на муниципальных территориях. По словам Александра Скрябина, с пяти часов утра 4 февраля количество дворников увеличится до 700 человек.

— Поставил задачу: оперативно реагировать на изменение погодных условий, своевременно, в случае необходимости, расчищать снег и проводить противогололедную обработку, а УК и ТСЖ — задействовать персонал для уборки внутриквартальных территорий, — заверил и.о. главы администрации города.