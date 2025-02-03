В Ростове коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Так, в ночь с 3 на 4 февраля будут привлечены 109 единиц спецтехники, в том числе 62 комбинированные дорожные машины и более 100 уборщиков на муниципальных территориях. По словам Александра Скрябина, с пяти часов утра 4 февраля количество дворников увеличится до 700 человек.