В Ростове коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети и.о. главы администрации города Александр Скрябин.
Так, в ночь с 3 на 4 февраля будут привлечены 109 единиц спецтехники, в том числе 62 комбинированные дорожные машины и более 100 уборщиков на муниципальных территориях. По словам Александра Скрябина, с пяти часов утра 4 февраля количество дворников увеличится до 700 человек.
— Поставил задачу: оперативно реагировать на изменение погодных условий, своевременно, в случае необходимости, расчищать снег и проводить противогололедную обработку, а УК и ТСЖ — задействовать персонал для уборки внутриквартальных территорий, — заверил и.о. главы администрации города.