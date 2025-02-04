Смольный назвал места, где по новому закону можно будет заказывать такси в Пулково

В соответствии с ним, предлагать и оформлять услуги такси можно будет возле специальных стоек на первом этаже пассажирского терминала. Они будут находиться сразу после выхода из зеленого либо красного коридора.
Ранее точного места, где можно предлагать и заказывать такси, не было. Но водители, как правило, поджидали потенциальных клиентов сразу на выходе из коридоров.
Также стало известно, что тарифы на парковку в Пулково снова выросли.
Закон о такси вступил в силу в 2023 году, частично — с сентября 2024-го. Среди прочего он регламентировал расцветку автомобилей, предрейсовые осмотры, правила обслуживания на вокзалах и в аэропортах, оформление полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика.