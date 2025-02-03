Количество сильных вспышек на Солнце увеличилось до девяти

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Количество вспышек предпоследнего класса мощности М, произошедших на Солнце в понедельник, увеличилось до девяти. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).
Ранее сообщалось о семи сильных вспышках, которые произошли в период с 02:00 до 11:00 мск.
Позднее, по информации ИПГ, зафиксировано еще две вспышки. «3 февраля в 16:18 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3981 (N06E15) зарегистрирована вспышка M6.1 продолжительностью 16 минут. в 12:13 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3981 (N06E22) зарегистрирована вспышка M1.4 продолжительностью 8 минут», — говорится в сообщении.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.