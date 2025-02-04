«Капсулу времени» от 2015 года вскрыли в школе № 27 в Дзержинске

В школе № 27 в Дзержинске состоялась торжественная церемония вскрытия «Капсулы времени», заложенной учениками и выпускниками 2015 года. Она была приурочена к 52-летию школы, открывшейся 31 января 1973 года. Вместе со школьниками в церемонии приняли участие директор департамента образования администрации города Ольга Палеева и депутат городской Думы Евгения Орлова.
«Не секрет, что школа № 27 — это флагман всего нового, что приходит в систему образования Дзержинска. Что несколько десятилетий назад, что сейчас ни ученики, ни педагоги не боятся пробовать и идти вперед. И то, как вы чтите свои традиции, говорит о том, что вы живете дружной школьной семьей, — сказала директор департамента образования администрации города Ольга Палеева. — Надеюсь, многое из того, что вам желали в 2015 году, сейчас уже реализовано. А если нет, это будет посланием в 2035-й год. Поздравляю коллектив и учеников, желаю быть в лидерах, гордиться своей историей и любить свою школу!».
Традиция закладывать «Капсулу времени» в школе № 27 появилась в 1985 году благодаря ее первому директору Ефиму Михайловичу Берковичу. С этого времени каждые десять лет ученики школы готовят послания в будущее — письма, сочинения, рисунки и фотографии.
«Закладка таких капсул с посланием будущим ученикам — это замечательная традиция. По сути, это незримая нить между прошлым, настоящим и будущим. Отмечу, что у всех этих посланий есть общее: такие письма потомкам пронизаны добром, дружбой и пожеланиями только хорошего. Уверена, так будет и впредь. Очень надеюсь, что эта традиция продолжится и что через 10 лет здесь так же, как и сейчас, встретятся выпускники и нынешние ученики этой школы вместе со своими учителями», — сказала депутат Думы города Дзержинска Евгения Орлова.
Как отметила директор школы Марина Толчина, письма, сочинения и рисунки ребят, претендовавшие на то, чтобы быть заложенными в капсулу, прошли большой конкурсный отбор. Всего в нем приняли участие более 280 учеников.
«Для меня как для директора школы это уже третья “Капсула времени”, всего же в истории школы их уже пять. И для педагогов, и для ребят это очень трепетная и волнительная традиция, благодаря которой мы ощущаем себя одной большой семьей. Наши выпускники, которые тоже пришли на вскрытие капсулы, так и говорят: “Родная 27-ая”, — поделилась директор школы № 27 Марина Толчина. — Читая письма из капсулы, интересно сравнивать прошлое и нынешнее. Например, в 2005 году мы читали послание из 1995 года про пионеров и комсомольцев, а жили уже совсем в других реалиях».
«Далеко не всем ученикам нашей школы посчастливилось быть свидетелями вскрытия “Капсулы времени”, потому что это происходит раз в десять лет. Нам же повезло вдвойне: мы прочитали послания от предшественников и заложили свои письма к тем, кто придет сюда учиться после нас, и к сегодняшним первоклассникам, которые в 2035 году будут уже в одиннадцатом классе», — отметил ученик 9 класса, командир юнармейского отряда школы № 27 Роман Сазанов.
Отметим, что «Капсулу времени» с посланиями сегодняшних учеников школы № 27, заложенную в рамках торжественной церемонии, предстоит вскрыть ровно через десять лет, 31 января 2035 года.