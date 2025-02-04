«Капсулу времени» от 2015 года вскрыли в школе № 27 в Дзержинске

«Не секрет, что школа № 27 — это флагман всего нового, что приходит в систему образования Дзержинска. Что несколько десятилетий назад, что сейчас ни ученики, ни педагоги не боятся пробовать и идти вперед. И то, как вы чтите свои традиции, говорит о том, что вы живете дружной школьной семьей, — сказала директор департамента образования администрации города Ольга Палеева. — Надеюсь, многое из того, что вам желали в 2015 году, сейчас уже реализовано. А если нет, это будет посланием в 2035-й год. Поздравляю коллектив и учеников, желаю быть в лидерах, гордиться своей историей и любить свою школу!».